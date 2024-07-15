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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tanklara ve silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi iftiharla hatırlıyoruz

15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tanklara ve silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi iftiharla hatırlıyoruz Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz."

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