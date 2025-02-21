Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezine ziyarette bulundu.
Ankara
Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere geldiği Mevlana Camisi'nde namaz öncesi Diyanet Gençlik Merkezine geçerek, buradaki kurslara katılan gençlerle bir araya geldi.
Gençlerle sohbet eden Erdoğan, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.