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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezine ziyarette bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti

Ankara

Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere geldiği Mevlana Camisi'nde namaz öncesi Diyanet Gençlik Merkezine geçerek, buradaki kurslara katılan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Erdoğan, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı.

21.02.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.

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