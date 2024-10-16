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Malatya'nın Kale ilçesinde deprem sırasında dağlık kesimdeki toprak kayması ve taşların yuvarlanması cep telefonu kamerasına yansıdı. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki depremle ilgili Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i telefonla arayarak, 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

Barış Gündoğan  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki depremle ilgili Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den bilgi aldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile telefonda görüştü.

Depremle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm birimleriyle bölgedeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi talimatını verdi.

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