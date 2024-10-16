Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki depremle ilgili Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i telefonla arayarak, 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile telefonda görüştü.
Depremle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm birimleriyle bölgedeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi talimatını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.