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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Mümin Altaş  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

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