Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi ile görüştü.
Ankara
Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı hastanede tedavi gören, kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın eşi ve yakınları ile de görüşerek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.