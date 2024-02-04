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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni’nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi ile görüştü.

Mümin Altaş  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü

Ankara

Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı hastanede tedavi gören, kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın eşi ve yakınları ile de görüşerek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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