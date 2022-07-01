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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Oyalama taktiği görürsek en baştaki tavrımıza döneriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin." dedi.

01.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Oyalama taktiği görürsek en baştaki tavrımıza döneriz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

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