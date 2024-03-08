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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de halka hitap ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlık yekpare bir şekilde eyleme geçmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor." dedi.

08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlık yekpare bir şekilde eyleme geçmeli Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler çok daha önemli hale geldi. Bir ülkenin, bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki zulüm, bırakınız kalple buğzetmeyi dille değiştirme safhasını bile geride bırakmıştır. İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor. Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletleri, tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolmuşlardır. Netanyahu'nun başında yer aldığı İsrail yönetimi katildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede siyaset yaptığı halde çıkıp utanmadan Hamas'a terör örgütü iftirası atan İsrail muhiplerine asla ve asla aldırmayın. Hamas, bunların iddia ettiği gibi bir örgüt kesinlikle değildir. Bilakis canları pahasına vatanlarını ve topraklarını savunan bir direniş hareketidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm büyük zalimler gibi siyonizm adına çocuk, kadın katliamları yapan, kendilerini savunma imkanı olmayan masumlara zulmeden İsrail yönetimi de korkaktır. Filistinli kardeşlerimiz arasında vahdetin sağlanması için de tüm taraflarla görüşüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir tehdide boyun eğmeden Gazze'de katliamın, Filistin'de zulmün sona ermesi için kalbimizle, dilimizle ve elimizle her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

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