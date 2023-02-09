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Malatya'daki Temelli Caddesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi Ayşe Mehmet Polat Sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep'te merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından depremden 76 saat sonra 3 kişi sağ çıkarıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskenderun ve Adana'da depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Ferdi Türkten   | 09.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskenderun ve Adana'da depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Adana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından İskenderun ilçesine geçti. Erdoğan, burada yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Daha sonra Adana'ya geçen Erdoğan, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkaz alanında süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bildi aldı.

Vatandaşlarla da görüşen Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi.

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