Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Huber Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Merkel ile bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam ediyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mülteciler konusunda Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya ile 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşalım istiyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Koalisyon hükümetleri çalışmayı her zaman zorlaştırıyor." ifadesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.