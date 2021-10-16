Merkel'den Türkiye ziyareti paylaşımı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Berlin
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları
- Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile her zaman ortak çıkarlarımız var
- Merkel Avrupa'daki Türkiye karşıtlığına rağmen diyalog ve iş birliğini savundu
Paylaşımda "Türkiye'ye ziyaret. Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşme, tarihi Tarabya semtinde gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.
Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşkü'ndeki samimi görüntülerine yer verilen diğer paylaşımda da Merkel'in basın toplantısında yaptığı açıklamalardan oluşan özet konuşmalar aktarıldı.
Kanzlerin #Merkel spricht auf der Pressekonferenz mit Präsident @RTErdogan in Istanbul unter anderem über die mehr als drei Millionen türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben, sowie über die Bedeutung des globalen #Klimaschutzes. pic.twitter.com/734eZgHULJ— Steffen Seibert (@RegSprecher) October 16, 2021
Paylaşımda "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer farklı konuların yanında, Almanya'da yaşayan üç milyondan fazla Türk kökenli hakkında ve ayrıca iklimi korumanın global önemi hakkında görüştü." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.