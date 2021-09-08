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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşa ettiğimiz hidroelektrik santralleri ile Türkiye'yi bu alanda çok farklı bir boyuta taşıdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları boyunca inşa ettikleri hidroelektrik santralleri ile Türkiye'yi bu alanda çok farklı bir boyuta taşımayı başardıklarını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 08.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşa ettiğimiz hidroelektrik santralleri ile Türkiye'yi bu alanda çok farklı bir boyuta taşıdık

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 31 bin 436 megavat kurulu gücü ile 735 hidroelektrik santralinin bulunduğunu, toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20,1 olduğunu aktardı.

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