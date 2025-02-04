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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Gökhan Çeliker, Özcan Yıldırım  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı resmi törenle karşıladı.

04.02.2025

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara görüşmesi başladı.

04.02.2025

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00 itibarıyla basına kapalı gerçekleşiyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

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