Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı resmi törenle karşıladı.
Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara görüşmesi başladı.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00 itibarıyla basına kapalı gerçekleşiyor.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.