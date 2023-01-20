Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık.
İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz.
(Roman Koordinasyon Merkezi) Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak.
Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz.
Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz."
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