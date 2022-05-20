Dolar
15.91
Euro
16.83
Altın
1,843.19
ETH/USDT
2,040.00
BTC/USDT
30,270.00
BIST 100
2,389.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hollanda Başbakanı'yla bir görüşme yaptım, yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak

Zeynep Rakipoğlu   | 20.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hollanda Başbakanı'yla bir görüşme yaptım, yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti. 

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak." dedi.

Erdoğan, terör örgütlerinin yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin, "Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da (terör örgütleri) her türlü yürüyüş yapıyorlar. Verin bu teröristleri dediğimiz zaman da vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de gerçekleşecek Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.

Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve TİM Başkanı İsmail Gülle de eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hollanda Başbakanı'yla bir görüşme yaptım, yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hollanda Başbakanı'yla bir görüşme yaptım, yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında 4 geminin üretim süreçleri planlandığı şekilde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a final daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı