Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hollanda Başbakanı'yla bir görüşme yaptım, yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak." dedi.
Erdoğan, terör örgütlerinin yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin, "Başta Almanya olmak üzere İsveç'te Finlandiya'da (terör örgütleri) her türlü yürüyüş yapıyorlar. Verin bu teröristleri dediğimiz zaman da vermiyorlar." ifadelerini kullandı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/Y0Di17yVhF— AA Canlı (@AACanli) May 20, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de gerçekleşecek Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.
Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve TİM Başkanı İsmail Gülle de eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.