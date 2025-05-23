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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Gümrükçü İshak Ağa Camisi’nin açılışında konuştu.

Ekip  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılışına katıldı

İstanbul
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