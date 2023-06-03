Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göreve Başlama Töreni"ne katılan liderler onuruna yemek verdi
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler onuruna akşam yemeği verdi.
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Çankaya Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.