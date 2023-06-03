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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göreve Başlama Töreni"ne katılan liderler onuruna yemek verdi

Ferdi Türkten  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göreve Başlama Töreni"ne katılan liderler onuruna yemek verdi Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler onuruna akşam yemeği verdi.

Çankaya Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

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