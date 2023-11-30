Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayemiz hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gayemiz hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmak." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz. " dedi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmaktır. Alışmışlar 'tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar." diye konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden, ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz" dediAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.