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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayemiz hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gayemiz hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmak." dedi

30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayemiz hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz. " dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmaktır. Alışmışlar 'tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar." diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden, ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz" dedi

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