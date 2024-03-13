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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak." dedi.

13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız

Şırnak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı görenler, şimdi pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik. Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize envaiçeşit savunma sanayi ürünü pazarlayanlar şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, "Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak. Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız." diye konuştu.

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