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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zeynep Rakipoğlu  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, şiddeti her geçen gün artan İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bölgedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Onlara yardım ulaştırmak için Türkiye'nin çaba gösterdiğini aktaran Erdoğan, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini ve samimiyetle yaklaşılması durumunda hem bölgeyi hem de dünyayı rahatlatacak bir çözümün bulunabileceğini kaydetti.

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