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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Utku Şimşek  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.

Erdoğan, Ankara'da ikamet eden aile üyeleriyle birlikte iftar yaptı, sohbet etti.

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