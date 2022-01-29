Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek." dedi.
Giresun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Belediyesi önünde düzenlenen Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.
Konuşmasına, Giresun'un tüm ilçe ve hanelerindeki vatandaşlara selamlarını göndererek başlayan Erdoğan, yaklaşık 3 yıldır gelemedikleri kente duydukları özlem ve sevdayı dile getirdi.
"Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi eksiltmesin." dileğinde bulunan Erdoğan, "Rabb'ime bana sizler gibi yol arkadaşları, mücadele arkadaşları lütfettiği için sizler gibi hemşehriler verdiği için ne kadar hamdetsem azdır." dedi.
Giresunlulara AK Parti'yi yüzde 49 oyla birinci çıkararak, belediyedeki hizmet bayrağını tekrar kendilerine verdikleri için şükranlarını sunan Erdoğan, bu güvene layık olabilmek için merkezi, ilçeleri, köyleriyle Giresun'un tamamında tüm imkanlarıyla çalıştıklarını ve çalışacaklarını söyledi. Erdoğan, 2020 Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde Dereli ilçesinin de aralarında bulunduğu 7 ilçede can ve mal kayıpları yaşandığını, en çok hasarın da Dereli'de olduğunu anımsattı.
Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından hemen kolları sıvayarak Dereli'yi konutları, iş yerleri ve altyapısıyla adeta yeni baştan inşa ettiklerine işaret eden Erdoğan, "Bir daha belini doğrultamaz denilen bu ilçemizi bir yıl gibi kısa bir sürede tekrar ayağa kaldırdık. Zira biz söz verirsek yaparız, laf değil, iş üretiriz iş. İşte 'laf ola beri gele' değil, Dereli orada Giresun merkez burada. Bugün de hem yapımı tamamlanan konut, iş yeri ve altyapı projelerinin resmi açılışını yapmak hem de hasret gidermek için programımıza Dereli'den başladık." diye konuştu.
Açılışını yaptıkları eserlerin bir kez daha Derelililere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, aynı şekilde Doğankent'te de selin yıktığı konut ve iş yerlerini yeniden inşa ettiklerini söyledi. Bugün orada tamamlanan yatırımların sevincini de Giresunlularla paylaştıklarını anlatan Erdoğan, "Dereli'de yapılan işler, bu ülkede devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma, dertlerini çözme, kayıplarını telafi etme konusundaki gücünü, imkanlarını, kararlılığını göstermesi bakımından önemli bir örnektir." dedi.
"Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın"
Erdoğan, sel felaketi yaşandığında bakanlarla birlikte Doğankent ve Dereli'de olduklarını belirterek şöyle devam etti:
"Balıkçıya gitmedik. Nereye gittik? Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların derdi ile dertlendik ama birileri de bakıyorsunuz bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar, bora, fırtına esiyor hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul'da ve böyle kar, bora, fırtına olacak, deprem olacak, sel olacak, yok Bodrum'a git, yok bilmem şuraya git, buraya git, bizim kitabımızda o yok, bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın halkınla."
Erdoğan, deprem ve yangın afetlerinde bakanların Antalya'da, Muğla'da, Kastamonu'da, Bozkurt'ta olduğuna dikkati çekerek "Peki Cumhurbaşkanı neredeydi? O da onların yanındaydı, tek tek dolaştık, ne eksiği var? Traktör, traktörünü gönderdik. Ne eksiği var? Binalar yanmış yıkılmış, hemen o binalar da yapılıyor, aynen Dereli'de olduğu gibi niye? Sen devletsin, devlet. Sen onları kendi başına bırakamazsın. Hemen onların yanında yerini alacaksın. Eksikleri bir an önce gidereceksin, sel afeti mi oldu? Bunu gidereceksin. Çünkü görevim bunu gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
"Yükselen bir Türkiye'yi inşa ettik"
2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiklerinde millete, "Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde, eğitim, sağlık, adalet, emniyet bunların üzerinde yükselteceğiz." dediklerini anımsatan Erdoğan, "Bunlar yetmez başka, 'ulaşım' dedik, 'enerji' dedik, 'tarım' dedik, 'dış politika' dedik. Bütün bunlar üzerinde yükselen bir Türkiye'yi inşa ettik. İşte ben şimdi görüyorum ki Giresun bizden aldığı bu enerji ile şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum aynı sinerji burada da var. Zira demek ki birbirimize aşığız. Aşk, öyle bir şeydir ki kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Biz sizi seviyoruz ve sizde yok oluyoruz." diye konuştu.
Eğitimde 76 üniversite ile başladıklarını, şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde 206 üniversite ile üniversitesi olmayan bir ilin kalmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Biz dertliyiz, biz bu millete aşığız, aşık ve bizi bu dert yollara döktü. Biz Ferhat olduk, siz Şirin. Dağları deldik, Şirin'e ulaştık. Öyle Ferhat olmak, her kişinin karı değil ve Ferhat, Şirin'le işte bu yolculukta buluşuyor. Şimdi de bugün Giresun'da sizlerle buluştuk. Ne mutlu bize ve bu havada, bu soğukta sizlerin sıcaklığı havayı da ısıtıyor." dedi.
Erdoğan, yarın da Trabzon'a gideceklerini belirterek şunları kaydetti:
"Eğitimde, Teyyaredüzü ve Espiye İmam Hatip okullarımızı, Espiye'de ayrıca bir orta okulumuzu, Şebinkarahisar Fen Lisesi'nin kapalı spor salonunu buradan resmen açıyoruz. Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi binası ile diğer yatırımların açılışlarını da bugün yapıyoruz. Bitmedi, Giresun'da stadyum var mıydı? İşte biz sporda 22 bin kişilik Çotanak Stadı ile Atletizm Sahası'nın Olimpik Yüzme Havuzu ve bin seyircili tribünün, merkezdeki 3 bin 500 kişilik spor salonunun, Espiye Futbol Sahası ve 500 kişilik tribünün, Bulancak Gençlik Merkezi ve 2 bin kişilik tribünün çeşitli kapalı halı sahaların açılışlarını bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz iş."
Erdoğan, 1028 kapasiteli Gülpembe Hatun Öğrenci Yurdu ile Görele'deki 376 kişilik öğrenci yurdunu da yatırımlar kapsamında hizmete açtıklarını anlattı.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin halk sağlığı laboratuvarı ek binasının, Eynesil Devlet Hastanesinin, Çavuşlu Aile Sağlığı Merkezinin resmi açılışlarını da yaptıklarını belirten Erdoğan, ayrıca çeşitli köylerdeki 125 ahırlı köy evi ile bunların altyapı ve çevre düzenlemelerini yaptıklarını, il özel idarelerinin ilçelerde afet gidermeye yönelik altyapı ve içme suyu yatırımlarını da hizmete aldıklarını belirtti.
Erdoğan, enerji alanında merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Piraziz, Dereli, Doğankent ilçelerinin doğal gaz dağıtım projelerinin resmi açılışlarını yaptıklarını, Bulancak ve Espiye adliye binalarını, güçlendirilip tadil edilen İşkur hizmet binasını, sosyal hizmet merkezini, Fındık Araştırma Enstitüsü altyapı ve laboratuvar projelerini, gümrük müdürlüğü ek binalarını, emniyet müdürlüğünün çeşitli binalarını, düzenlemesi tamamlanan Aymaç Tabiat Parkı'nı da resmen hizmete açtıklarını ifade etti.
Tarımda DSİ tarafından tamamlanan çeşitli taşkın koruma ve köprü projelerinin, ağaçlandırma işlerinin, orman köylülerinin istihdamına yönelik projelerin resmi açılışlarını da gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, Giresun Belediyesinin de bugün resmi açılışı yapılan yeni binasıyla vatandaşlara bundan sonra daha güzel hizmet vereceğini vurguladı.
Eser ve hizmetlerin yatırım tutarı 1 milyar 398 milyon lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Belediyesinin yaptığı batı sahili düzenlemesi, sokak yenileme çalışmaları, çöp sahası rehabilitasyonu, şehir girişi yolu genişletmesi ve çevre düzenlemesi ve kale aydınlatması ile inşası tamamlanan içme suyu depo ve terfi merkezi, yöresel ürün satış yerleri, Haydar Aliyev Parkı'nın da bugünkü törenle resmi hizmete alındığını söyledi.
"Böylece bugün burada yatırım tutarı 1 milyar 398 milyon lirayı bulan 78 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmış oluyoruz." diyen Erdoğan, emeği geçenleri tebrik ederek tüm yatırımların Giresun'a ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.
"Milletimiz her defasında tuzakları gördü ve bozmayı bildi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki asırlık kalkınma mücadelesinin en önemli safhalarından birinden geçtiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu iki asır boyunca ülkemizi hak ettiği demokrasi ve ekonomi seviyesinin gerisinde bırakmak için oynanan oyunlar yüzünden milletçe başımıza gelmedik şey kalmadı. Koskoca Osmanlı'yı bu sebeple yıktılar. Binbir zahmet ve fedakarlıkla kurduğumuz Cumhuriyet'imizi kadük bırakmak için her yolu denediler. Tek parti faşizminden vesayet gölgesine, darbelerden terör örgütlerine kadar kullanmadık araç bırakmadılar.
Milletimiz o eşsiz ferasetiyle her defasında bu tuzakları gördü ve bozmayı bildi. Rahmetli Menderes'ten rahmetli Özal'a kadar nice siyaset ve devlet adamına verilen büyük desteğin gerisinde işte bu anlayış vardır. AK Parti'nin kuruluşu, iktidara gelişi ve 20. yılına erişmesi de milletimizin üzerinde oynanan oyunlara verdiği en esaslı cevaplardan biridir."
"Son 10 yılda atlatmadığımız badire kalmadı"
Erdoğan, AK Parti'nin 20 yıllık serencamına bakıldığında nice büyük sınamaları aşarak bugünlere gelindiğini vurgulayarak, "Özellikle son 10 yılımızda sokakları karıştırmaktan teröre, darbe girişiminden ekonomik tetikçiliklere kadar atlatmadığımız badire kalmadı." diye konuştu.
Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerin önemli bir kısmının bu sınamaları geçemediğine, pek çok devletin paramparça olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilime işaret etti.
"Güven ve istikrar bizi dünyada güçlü ülkeler arasına yerleştirdi"
Milyonlarca insanın kendi ülkesinde veya sığındıkları yerlerde sefalet altında hayatlarını sürdürmeye çalıştığını ve bu durumdaki insanların bir kısmına da Türkiye olarak sahip çıktıklarını aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye olarak bu karanlık dönemi devletimizin bütünlüğüne de milletimizin birliğine de halel getirmeden geride bıraktık. Şöyle bir etrafımıza ve dünyaya baktığımızda gerçekten şükredecek çok şeyimiz olduğunu görüyoruz. Bu dönemde sıkıntılar çekmedik mi, elbette çektik. Bu dönemde bedeller ödemedik mi, elbette ödedik.
Kimi zaman huzurumuz kaçtı, kimi zaman canımız yandı, kimi zaman kanımız döküldü, kimi zaman cebimiz zarar gördü. Terör çok can yaktı. Ama hamdolsun bölgesinde ve dünyada giderek daha çok güçlenen bir devletimiz, geniş bir hak ve özgürlük alanımız, istihdamı ve üretimiyle giderek büyüyen bir ekonomimiz var. Velhasıl geleceğimize güvenle bakmak için gereken her türlü imkana sahibiz. İstikrar var, güven var. Bu güven ve istikrar bizi dünyada güçlü ülkeler arasına yerleştirdi."
"Batılı finans kuruluşları ekonomimize darbe üstüne darbe vurmaya kalktı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi başka türlü istedikleri yere çekemeyeceklerini görenler son yıllarda tüm güçleriyle ekonomimize yükleniyor. Hatırlayın, güya dünyanın en büyük ülkesinin başındaki kişi, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Türkiye'nin ekonomisini mahvetme tehditleri savurdu. Batılı finans kuruluşları serbest piyasa ekonomisine taban tabana zıt manipülasyonları ekonomimize darbe üstüne darbe vurmaya kalktı." ifadesini kullandı.
Sınırlara dayanan terör örgütlerinin de aynı projenin bir parçası olarak Türkiye'nin üzerine salındığını belirten Erdoğan, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek dağları, Besler Dereler'deki teröristlerin hepsinin mağaralara gömüldüğünü vurguladı.
Erdoğan, bir dönem vatandaşların terör yüzünden sokaklara çıkamadığını ama şimdi rahatça çıkabildiğini vurgulayarak, bunun, terörle mücadele eden güçlü irade sayesinde olduğunun altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.