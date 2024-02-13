Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin bilgi aldı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması anı güvenlik kamerasına yansıdı. - VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Aydoğdu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Mehmet Tosun  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Aydoğdu'dan bilgi aldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

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