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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Merve Yıldızalp  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu havalimanında karşıladı

Ankara

Subianto'yu uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer eşlik etti.

Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

09.04.2025

Öte yandan, Genelkurmay Kavşağı ve Kızılay'da Erdoğan ve Subianto'nun fotoğraflarının bulunduğu "Türkiye'ye hoş geldiniz" yazılı panolar yer aldı.


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