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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beytepe Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu’nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin operasyon derinliğini Suriye’den Irak’a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz." dedi.

22.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan’a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir 'barış ve iş birliği kuşağı' tesis etmektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı. Jandarma, düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadelesini sürdürüyor." dedi.

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