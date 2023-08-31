Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzede balıkçılarımıza gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında destek vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poyrazköy'de 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışındaki konuşmasına, alandaki katılımcıları günün bu saatinde Beykoz'da iç içe, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek başladı.
Su ürünleri av sezonunun açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını anımsatan Erdoğan, 4,5 aylık hasretin bugün sona erdiğini, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçıların ağlarının mavi sularla buluştuğunu dile getirdi.
Bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini dileyen Erdoğan, "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılacak balıkçıların ağlarının hep dolu çıkmasını Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılık sektörünün yaklaşık 250 bin vatandaşa istihdam sağladığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Balıkçılarımızın maliyetlerini düşürmek için 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar toplamda 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Su ürünleri avcılarına ve üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla indirimli kredi sağlıyoruz. Sektörümüzü 2002'den beri toplam 23,2 milyar liralık sübvansiyonlu krediyle destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı da unutmadık, unutmuyoruz. 12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık."
Erdoğan'dan deprem bölgesindeki balıkçılara müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede balıkçıları kaderlerine terk etmediklerinin altını çizdi.
Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarla ilgili bir müjdeyi de bu akşam paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, "Deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Her iki desteğimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili, iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Allah'ın Türkiye'ye bahşettiği bu imkanı değerlendirmenin gayretinde olduklarının altını çizdi.
"Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız"
Su ürünleri ihracatında 2023 hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu, 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçen yıl 100'den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1,7 milyar doları ülke ekonomisine kazandırdı. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır. Karadeniz'de büyütülen ve ithal somona alternatif olan Türk somonu ile Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik. Yeni pazara girmesine rağmen Türk somonu çok ciddi talep gördü. Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Başta Moritanya olmak üzere Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz, binden fazla tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımız bu şekilde ülkemiz denizlerinde yıllık olarak avladıkları balık miktarının iki katı, yani yaklaşık 600 bin ton balığı okyanuslarda avlıyor. Balıkçılarımız, kurdukları balık işleme tesisleriyle hem yerel halka istihdam sağlıyorlar hem de ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandırıyorlar. Yurt dışındaki faaliyetleriyle kazan-kazan anlayışımızı en güzel şekilde temsil eden balıkçılarımızı tebrik ediyorum."
"Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak hepimizin görevidir"
Her yaştan insan için balığın yeri doldurulamaz bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak hepimizin görevidir. Tabiat hatayı ve ihmalkar davranmayı asla affetmez. Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak, denizlerimiz de bize sahip çıkar. Denizlerimize ne kadar ihtimam gösterirsek, denizlerimiz de balığıyla ve diğer ürünleriyle bizlere hizmet eder. Ekim 2022'de Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini çok açık ve net göstermiştir. Müsilaj sıkıntısının baş göstermesiyle av araçları kullanılamaz hale gelmiş ve balıkçılarımız Marmara'da hatırlayın, av yapamamıştır."
Müsilaja karşı hemen harekete geçtiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Müsilajın süratle temizlenmesini sağladık. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve ilgili kurumlar ile çok yönlü çalışmalar başlattık. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesini maalesef kayıp verdik, bulamadık. Marmara Denizi'nin yüzeyindeki müsilajı kısa süre içerisinde yine biz temizledik, tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi. Şimdi Haliç ne halde görüyorsunuz. Ayrıca Meclis'imizde Müsilaj Araştırma Komisyonu kurduk. Bir daha müsilaj oluşmaması için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar Marmara Denizi'nden avlanılan balıklarda müsilajla ilgili insan tüketimine risk oluşturacak bir veriye ulaşılmadı. Kontrol ve analizlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor."
"Sektörün sıkıntılarına çözüm yollarını geliştireceğiz"
Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde balık tüketmesi için denetimleri daha da artıracaklarını, balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, "Hükümet ve Meclis el ele vererek, balıkçılarımızın tavsiyeleriyle sektörün sıkıntılarına çözüm yollarını geliştireceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamlamak üzereyken, dinleyicilerin konuşmaya devam etmesi yönündeki talepleri üzerine, "Ama hemşehrilerim bana şimdi sarma hazırladılar, muhlama hazırladılar. Onları yemeyecek miyiz?" diye karşılık verdi.
Erdoğan, "4,5 aylık aradan sonra yeniden açılışını yaptığımız balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Beykoz Belediyemize teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla diyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Deprem bölgesindeki alabalık tesislerine destek
Gazetecilere, Marmara ve Karadeniz'e özgü kalkan, somon, levrek ve çipura yavrularının denize bırakılarak balıklandırma yapıldığı sırada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Balıkçılık sezonunun bu akşam ilk adımını attık. Bakanı'mız, Bakanlarımız, Meclis Başkanı'mız hep birlikte... İnşallah 'vira bismillah' dedik. Bereketli olur. İnşallah bu bereketiyle beraber, bolluk ve inşallah ucuz balık çeşitlerine de milletimiz böylece kavuşmuş olur. Burada, bütün balıkçılık sektöründe çalışan kardeşlerimize de Rabb'im bol, bereketli kazançlar nasip eder. Moritanya'ya kadar açılan balıkçılarımız buralarda rızık peşinde koşuyorlar. Kendi denizlerimizde aynı şekilde rızık peşinde koşuyorlar. Bizler de sorumlu bakanım başta olmak üzere hep birlikte, her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Balıktan tüm insanımız yediden yetmişe istifade etmeli."
Gazetecilerin, "Hangi balığı seversiniz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bir şey söyleyeceğim kızacaksın, hamsi. Kalkanı severim." yanıtını verdi.
Erdoğan, başta Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgesinde zarar gören alabalık tesislerine destek verilip verilmeyeceğine dair soruyu da "Yapıyoruz zaten. Her türlü desteği onlara veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz." şeklinde yanıtladı.
"Türkiye'yi hep beraber inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Türkiye olarak büyük hedeflere doğru yöneldiklerini söyledi.
Cumhuriyetin ilk asrının nice badirelerle zorluklarla geçtiğini belirten Kurtulmuş, "Şimdi inşallah ikinci asrına, yani Türkiye Yüzyılı'na hep beraber hazırlanıyoruz. Türkiye'nin ikinci asrı, sözü güçlü, sözü kuvvetli olan bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. İnşallah her alanda güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Ekonomisi güçlü, toplumsal yapısı güçlü, sanayisi güçlü, tarım ve hayvancılığı güçlü bir büyük Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hep beraber milletçe inşa edeceğiz." diye konuştu.
Gösterdikleri dayanışma ruhu için Beykozlulara teşekkür eden Kurtulmuş, "Balıkçılarımız için av mevsimi başlıyor. İnşallah hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun, bol kazançlar versin." ifadelerini kullandı.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da av sezonu açılışına katılanlara teşekkür etti.
Karadeniz yöresine ait halk oyunlarının sergilendiği törende, sanatçı Uğur Işılak konser verdi.
Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.
Bakan Yumaklı, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan gemi dümenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Törende, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş dua okudu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.