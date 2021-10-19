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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ile bir araya geldi.

Enes Kaplan   | 19.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ile görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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