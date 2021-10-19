Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ile bir araya geldi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.