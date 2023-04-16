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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız

Sefa Şahin  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız

Şanlıurfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"1999 öncesi inşa edilen binaların depreme mukavemetinin düşük olduğunu gördük. Ülke  genelinde 311 bin binada 872 bin bağımsız kısım kullanılamaz hale geldi." dedi.

Erdoğan, "Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Terör emperyalistlerin Türkiye'nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Bu çözülmeden ülkemizin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşması mümkün değil." diye konuştu.

Erdoğan, "Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7'li koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim milletim teröristlerle kol kola gezenlere, teröristlerle beraber hareket edenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir." diye konuştu.

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