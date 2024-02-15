Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir
Samsun
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski ve yeni genel başkanları, belediye başkan adayları ve aday olamayanları ile hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.