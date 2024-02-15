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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir

15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Samsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski ve yeni genel başkanları, belediye başkan adayları ve aday olamayanları ile hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir

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