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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yapıldı

Zafer Fatih Beyaz   | 12.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yapıldı

Ankara

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

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