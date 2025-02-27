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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu şantiyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaan Bozdoğan  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu şantiyesini ziyaret etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir'e geçti.

27.02.2025

Başakşehir-Nakkaş Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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