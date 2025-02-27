Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu şantiyesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir'e geçti.
Başakşehir-Nakkaş Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.