Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arhavi'de hasar tespit çalışmaları sürüyor, hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.