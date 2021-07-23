Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,799.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinden ayrılıyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arhavi'de hasar tespit çalışmaları sürüyor, hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.

23.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arhavi'de hasar tespit çalışmaları sürüyor, hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 65 milyonu aştı
ABD'de son 24 saatte 315 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bini aştı
Dünya genelinde 3 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısı tekrar düşüşe geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arhavi'de hasar tespit çalışmaları sürüyor, hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arhavi'de hasar tespit çalışmaları sürüyor, hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki süreci Taliban'la da görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu

Liderlerin bayram programı belli oldu

Liderlerin bayram programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' Genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı