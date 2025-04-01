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Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerine ziyarette bulundu.

İrem Demir  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerine ziyarette bulunarak dua etti.

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