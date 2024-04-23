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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı kabul etti.

İsmet Karakaş  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, görev süresi dolan Zühtü Arslan'ın yerine Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilen Özkaya ile bir araya geldi.

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