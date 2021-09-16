Dolar
8.49
Euro
9.98
Altın
1,759.54
ETH/USDT
3,628.80
BTC/USDT
48,000.00
BIST 100
1,422.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirlerle dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık." dedi.

16.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirlerle dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştık Fotoğraf: Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı

Kırşehir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır." diye konuştu.

"Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz"

Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesine ilişkin, "Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEÜ Tıp Fakültesindeki antikor araştırması 3. doz aşının etkililiğini ortaya koydu
Türk Toraks Derneği inaktif CoronaVac aşısının etkilerine ilişkin iki çalışma yaptı
İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e çıktı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabında BM'nin yeniden yapılanmasına dair öneriler de yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabında BM'nin yeniden yapılanmasına dair öneriler de yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirlerle dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Bozkır'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür
OSB'ler yangın ve sel felaketinden etkilenen sanayi esnafının yaralarını sarıyor

OSB'ler yangın ve sel felaketinden etkilenen sanayi esnafının yaralarını sarıyor