Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız tedbirlerle dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık." dedi.
Kırşehir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz." dedi.
Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık." ifadelerini kullandı.
Erdoğan şeker pancarı alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır." diye konuştu.
"Etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz"
Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesine ilişkin, "Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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