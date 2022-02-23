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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ortaklık politikamızla kıtanın kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.

Enes Kaplan   | 23.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ortaklık politikamızla kıtanın kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz

DAKAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye yaptığı ziyaretlerden görüntülerin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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