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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz."dedi.

07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'nda katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven arttırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz." dedi.

Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaate olacağı kanaatinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa Barış Aracı gibi mekanizmalara dahil olmamız mühimdir." diye konuştu.

"Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz"

"Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz." dedi.

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