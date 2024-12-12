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DRON - Bölgedeki son duruma ilişkin Şam'daki Emevi Meydanı’ndan yayındayız. (Fotoğraf) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti
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