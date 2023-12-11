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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun her ferdini su verimliliği seferberliğimize desteğe çağırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan 85 milyonun her ferdini 'Bir damla da sen ol' parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize destek olmaya çağırıyoruz." dedi.

11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun her ferdini su verimliliği seferberliğimize desteğe çağırıyoruz Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eş değer bir gaflet halidir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kaynaklarını Türk milletinin emrine verme gayretlerimizin, çevreci maskesi takan marjinaller tarafından engellenmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka ülkelere hak olan Türkiye'ye lüks değildir. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi elbette sorumlu bir anlayışla ekonomiye kazandırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işaretidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun ateşi düşmeye başladı, tedbirlerin pozitif etkileri piyasada hissediliyor. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız." açıklamasında bulundu.

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