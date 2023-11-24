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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü Buluşması’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Dolar bazında 2002 yılında Kasım itibarıyla bir öğretmen, ek ders hariç, 292 dolar kazanırken, bugün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesi'nde 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında 19 bin 468 dersliği daha hizmete açacağız." diye konuşmasına devam etti.

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