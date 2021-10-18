Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz." dedi.
Luanda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'na katıldı.
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Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz." dedi.