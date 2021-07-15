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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." dedi.

15.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır

TBMM

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM' ye geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM' ye geldi. Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından resmi törenle karşılandı. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )


Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur." dedi.

"15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." diyen Erdoğan, "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Erdoğan: "15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir." dedi.

Rize'deki sel felaketine ilişkin Erdoğan, "Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar." diye konuştu.

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