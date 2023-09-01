Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonlarından Sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kılıç, Jenca ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay KILIÇ, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonlarından Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile bir görüşme gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 1, 2023
Görüşmede,…
Gelecek günlerde gerçekleştirilecek BM Genel Kurul toplantısı, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler ve tahıl koridoru çalışmalarının ele alındığı görüşmede, özellikle Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türklerinin kazanılmış haklarının korunması ve bu meseleye adaletsiz yaklaşımın artık sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.
Görüşmede, tahıl koridoru çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu, konu hakkında BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca, Türkiye'ye çabalarından dolayı müteşekkir olunduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.