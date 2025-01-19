Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,283.60
BTC/USDT
104,546.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Avrupa ve dünyada artan İslamofobik yaklaşımlara dikkati çekti

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa ve dünyada İslamofobik yaklaşımlarda bir yükseliş görüldüğünü belirterek, herkesin kendi temel hak ve hürriyetleri çerçevesinde inancını yaşama hakkı olduğunu söyledi.

Mesut Zeyrek  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Avrupa ve dünyada artan İslamofobik yaklaşımlara dikkati çekti Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Düsseldorf

Kılıç, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Başdanışman Kılıç, buradaki konuşmasında, "Almanya'da yürürlüğe giren ve çifte vatandaşlığa hak tanıyan yasayla beraber önemli bir döneme girdik. Ümit ediyoruz ki Almanya'da artık 60 yılı aşkın süredir bulunan Alman toplumunun ve Almanya'nın bugünkü duruma gelmesinde temel unsurlardan olan ve Türkiye'den buraya göç eden, emeğini bu ülkeye vermiş olan Türk toplumunun daha rahat yaşayacağı bir sosyal ortam gelecekte ortaya çıksın." ifadesini kullandı.

İnsanların yaşadığı yerde kendi dini inancını istediği şekilde yaşaması ve korumasının önemine dikkati çeken Kılıç, "Bizim bu noktada ortaya koyduğumuz çalışmalar da tabii ki kültürümüzün, dilimizin, inancımızın en rahat şekilde yaşanmasıyla alakalı olan hürriyetin korunması, en önemli konuların başında geliyor." dedi.

Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslamofobik yaklaşımlarda bir yükseliş görüldüğünü kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu hepimizi üzmekle beraber buna karşı olan mücadelemizi de kararlı bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü insanların inancı gereği herhangi bir şekilde ayrıma uğramaları, yabancı düşmanlığına uğramaları bizim insani değerlerimizi de İslami değerlerimizi de aykırıdır. Herkesin kendi temel hak ve hürriyetleri çerçevesinde inancını yaşama hakkı vardır diye düşünüyoruz ve bu noktada da tüm muhataplarımızda bunun istişaresi içerisindeyiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Avrupa ve dünyada artan İslamofobik yaklaşımlara dikkati çekti
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Berlin'de ikili görüşmeler yaptı
Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasında
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Romanya hava sahasında eğitim uçuşu
Bazı illerde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Avrupa ve dünyada artan İslamofobik yaklaşımlara dikkati çekti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Avrupa ve dünyada artan İslamofobik yaklaşımlara dikkati çekti

Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Terör faaliyetlerinin son bulduğu bir Suriye'nin oluşması için çalışıyoruz

AB, X platformuna yönelik soruşturmasını genişletti

AB, X platformuna yönelik soruşturmasını genişletti
Uzmanlara göre Trump, Avrupa ile ilişkileri ideolojik yakınlık duyduğu muhataplarıyla yürütecek

Uzmanlara göre Trump, Avrupa ile ilişkileri ideolojik yakınlık duyduğu muhataplarıyla yürütecek
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet