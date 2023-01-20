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Cuma namazında ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı öncesinde ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi.

Fırat Taşdemir   | 20.01.2023
Cuma namazında ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi

Ankara

Ülke genelindeki 90 bin camide cuma vakti, "Allah'ım, üç ayları bize bereketli kıl" konulu hutbe okundu, ardından cuma namazı kılındı.

Cuma namazı öncesinde ise kuraklık riskine karşı dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim. Ya Rahman, ya Rahim! Yaratan sensin, yaşatan da sen. Suya muhtaç tüm mahlukatın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme Yarabbi. Amin." ifadelerini kullandı.

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