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Çorum'da barut, fişek, kapsül üretecek tesislerin temel atma töreni gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayisi yatırımı. Burada bütün fabrikalar tamamlandığında 2 bin 500 hemşehrimiz istihdam edilecek." dedi.

Cihan Okur   | 13.08.2022
Çorum'da barut, fişek, kapsül üretecek tesislerin temel atma töreni gerçekleştirildi

Çorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurulacak barut, fişek ve kapsül üretim tesislerinin Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayisi yatırımı olduğunu belirterek "Burada bütün fabrikalar tamamlandığında 2 bin 500 hemşehrimiz istihdam edilecek." dedi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ koordinatörlüğünde Çorum Sungurlu OSB'de kurulacak alanda, Nitrogliserin, Nitroselüloz ve Küresel Barut Üretim Tesisleri, Fişek Üretim Tesisi ve Kapsül Üretim Tesisi bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayisinde hizmet verecek 5 fabrikanın temelini attıklarını söyledi. Tesislerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Barut, barutun ham maddesi nitrogliserin ve nitroselüloz, fişek ile kapsül fabrikalarından oluşacak tesislerimiz 6 milyar liralık yatırım tutarına sahip. Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayisi yatırımı. Burada bütün fabrikalar tamamlandığında 2 bin 500 hemşehrimiz istihdam edilecek. Bu kalemlerde Türkiye'nin ithalatı 200 milyon avro, bu 200 milyon avro da memleketimizde, ülkemizde kalmış olacak."

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere ve yatırımcı firmaların temsilcileri katıldı.



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