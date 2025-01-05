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Çorum'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Emrah Akıllı  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Çorum'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Emrah Akıllı - AA

Çorum

D100 kara yolu Hacıhasan köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Mahmut Gündede idaresindeki 60 AC 678 plakalı hafif ticari araç, Mustafa E. idaresindeki 60 ABA 814 plakalı minibüs, Nedim Odabaş idaresindeki 06 Z 3411 plakalı hafif ticari araç ve Kazım Erken'in kullandığı 34 UU 6027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Mahmut Gündede ve diğer araçlardan birinde bulunan Ömer Bal hayatını kaybetti. Kazım Erken, İrem Bal, Mustafa Ergün, Erol Başkeser ve Güler Uysal yaralandı.

Kazada, araçlarda sıkışan kişiler, Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kazım Erken ve İrem Bal, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı D100 kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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