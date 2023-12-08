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Çıldır Gölü yüzeyinin bir bölümü soğuk havanın etkisiyle dondu

Kars-Ardahan sınırındaki 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluşmaya başladı.

Cüneyt Çelik  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Çıldır Gölü yüzeyinin bir bölümü soğuk havanın etkisiyle dondu Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü yüzeyinin bir bölümü soğuk havanın etkisiyle dondu.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisinde buz tabakaları görülen göl, ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı. Atlı kızakçılar, etrafı beyaza bürünen göl kıyısında vatandaşlara hizmet veriyor.

Arpaçay ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan atlı kızakçılar da göl yüzeyindeki buzun üstüne çıkmak için kalınlığının artmasını bekliyor.

Göl ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden İlayda Üstünakın, gazetecilere, Çıldır Gölü'nün doğa harikası olduğunu, çok beğendiklerini söyledi.

Gölün üzerine çıkamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Üstünakın, "Keşke üzerine çıkabilseydik ama olmadı. Bir dahaki sefere artık tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Çok güzel ve keyifli vakitler geçirdik ama biraz erken gelmişiz. Aralık ayının sonlarına doğru gelmemizi söylediler." 

Gezi için geldikleri Kars'ı çok beğendiklerini belirten Aslı Balcı, "Bugün de Çıldır Gölü'nü geziyoruz, çok güzel, beğendik. Gölde atlı kızakla gezmeyi istiyorduk ama henüz donmamış inşallah sonraki sefere." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, Çıldır Gölü'nün Kars için önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu belirtti. 

"Kışın burada güzel görüntüler elde ediyor"

Türkiye'nin farklı yerlerinden yerli ve yabancı turistlerin göl için geldiklerini anlatan Beşli, "Kışın burada güzel görüntüler elde ediliyor. Ben de fotoğraflamak için geldim. Çıldır Gölü tamamen buz tutmamış, kısmen dondu. Çıldır Gölü, Arpaçay tarafından Taşbaşı köyünden donmaya başlıyor, çünkü en sığ yeri burası. Burası aralık ayının sonunda tamamen donmuş olur ve kızaklar da üzerine çıkabilir." diye konuştu.

Türkiye'deki yerli ve yabancı turistleri ve fotoğrafçıları Çıldır Gölü'ne davet eden Beşli, "Burası bir cazibe merkezidir. Burada kızak binebilirler, kar motoruyla gezebilirler, Eskimo usulü balık tutanları fotoğraflayabilirler." ifadelerini kullandı. 

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