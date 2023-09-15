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"Çiftlik Bank" davasında mağdurların toplam zararı 70 milyon 514 bin lira

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı 4 dava kapsamında, 4414 müştekinin zararı 70 milyon 514 bin lira olarak hesaplandı

Büşra Çoban  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
"Çiftlik Bank" davasında mağdurların toplam zararı 70 milyon 514 bin lira

İstanbul

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sırayla görülen 4 duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın bulundukları cezaevinden getirildi.

Başka suçtan tutuklu bulunan Osman Naim Kaya ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Mahkemenin önceki celselerde mağdurların zararının belirlenmesi için dosyayı gönderdiği bilirkişi, raporunu mahkemeye sundu.

Raporda bazı müştekilerin zararının bulunmadığı, 4 bin 414 müştekinin toplam 70 milyon 514 bin lira zarara uğradığı aktarıldı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davaların ana dava dosyası ile birleştirilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davaların, ana dava ile birleştirilmesine hükmetti.

Olay

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Fatih Aydın Uruguay'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmişti

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık hakimlikçe tutuklanmıştı.

85 bin 646 yıla kadar hapis cezası talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 4 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

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