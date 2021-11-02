Dolar
9.58
Euro
11.10
Altın
1,788.48
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,533.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın İstanbul Havalimanı'na getirildi
logo
Gündem

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi.

Kenan Irtak   | 02.11.2021
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi Fotoğraf: Kenan Irtak - Anadolu Ajansı

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Fatih Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri nezaretinde Aydın'ı taşıyan uçak, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden havalandıktan sonra saat 18.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

​​​​​​​Aydın, Türkiye'ye girişinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçak altında gözaltına alınacak.

Fatih Aydın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.

Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Okullarda yapılan rastgele PCR taramasında çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 747 bin 167'ye çıktı
Pfizer 2021 için Kovid-19 aşısı satış tahminini 36 milyar dolara yükseltti
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
'Alerji yapar' diye aşı olmayan Kovid-19 hastası pişmanlık yaşıyor

Benzer haberler

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' davasında savunma yaptı