Dolar
36.21
Euro
37.90
Altın
2,936.09
ETH/USDT
2,703.60
BTC/USDT
96,980.00
BIST 100
9,915.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

CHP'de cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçim takvimi belli oldu

CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için örgüt denetiminde yapılacak ön seçim takvimi belli oldu.

Abdullah Özkul  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
CHP'de cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçim takvimi belli oldu

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta başlayan seçim takviminde bugün "Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi ve Seçim Takvimi" ilan edildi.

Buna göre, 17 Şubat Pazartesi günü CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları başlayacak.

Daha sonra örgüt denetiminde, ön seçimde görev yapacak seçim kurulları oluşturulacak. 18 Şubat Salı günü ilçe başkanlıklarının kaç sandık kuracağı, her sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı ve sandıkların nereye konulacağına ilişkin tespit çalışmalarına başlanacak.

Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma saat 17.00'de sona erecek.

Bu tarihten sonra, adayların sıralamasının belirlenmesi, oy pusulalarının basımı ve itirazlar, oy kullanacak üye başvuruları gibi işlemler gerçekleştirilecek.

Takvime göre, 22 Şubat Cumartesi günü cumhurbaşkanı aday adayları ilan edilecek ve 23 Mart Pazar günü oy kullanılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 407 çift nikah için Sevgililer Günü'nü seçti
CHP'de cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçim takvimi belli oldu
Denizlerin üretkenliğinin devamı için müsilaja karşı ortak bilinçle hareket edilmesi uyarısı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82'ye yükseldi
MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu edildi

Benzer haberler

CHP'de cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçim takvimi belli oldu

CHP'de cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçim takvimi belli oldu

Bakan Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü

CHP'de cumhurbaşkanı adayı için ön seçim hazırlıkları sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet